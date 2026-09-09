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Ramush Haradinaj, ish-kryetari i Aleancës vjen në intervistë për të shpalosur qëndrimet e kësaj partie lidhur me krizën institucionale dhe tema të tjera aktuale.
- Pse Aleanca vendosi të mos marrë pjesë në seancën konstituive të kuvendit?
- Kur do ta dërgojë Aleanca çështjen e konstituimit në Gjykatën Kushtetuese?
- A vlen ende oferta gjashtë pikëshe për votën e presidentit, a ka hapësirë për marrëveshje politike me LVV-në?
- Çfarë vendimi pret nga Gjykata Speciale në Hagë me 16 shtator?
Për të gjitha këto ndiqeni intervistën e Ramush Haradinajt në Rubikon:
Në Klan Kosova, 20:45