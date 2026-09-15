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Në prag të verdiktit më të shumëpritur në Kosovë, Rubikon vazhdon me transmetim të drejtpërdrejtë nga Haga dhe Prishtina.
Nga Haga, bashkë me Adriatik Kelmendin, janë Rina Mujku, Abelard Tahiri, Blerta Deliu dhe Berat Buzhala.
Ndërsa nga studio në Prishtinë, me Besnik Tahirin, diskutojnë Valdete Daka, Flamur Kabashi dhe Ardian Bajraktari.
Çfarë pritet nga dita vendimtare? A po i vjen fundi njërit prej proceseve më të rëndësishme dhe më të debatuara për Kosovën?
Klan Kosova, 20:45.