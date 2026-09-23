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Për vendimin e Kushtetueses dhe zhvillimet që mund ta përcaktojnë rrjedhën e krizës institucionale do të diskutohet sonte në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova.
Në fokus të debatit do të jenë çështjet se çfarë konfirmoi dhe çfarë la të hapur vendimi i Gjykatës Kushtetuese, si dhe nëse shkelja e afatit 30-ditor për konstituimin e Kuvendit sjell pasoja konkrete.
Gjykata Kushtetuese ka vendosur për afatet që kanë përcaktuar krizën institucionale, por çka ndodh tash?
Çka konfirmoi dhe çka la të hapur vendimi i Kushtetueses?
A ka pasoja reale shkelja e afatit 30-ditor për konstituimin e Kuvendit?
Çka ndodh pas 6 tetorit?
Dhe a ka ende rrugë për marrëveshje politike, apo vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja?
Për vendimin e Kushtetueses dhe atë që mund ta presë Kosovën në ditët në vijim, sonte në Rubikon me Përparim Grudën, Avni Arifin, Meliza Haradinaj dhe Vehbi Kajtazi.
Klan Kosova, 20:45.