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Emisioni “Rubikon” i Klan Kosovës sonte do të trajtojë zhvillimet politike në Serbi, mundësinë e përfundimit të pushtetit të ish-presidentit Aleksandar Vuçiq dhe ndikimin që mund të ketë një ndryshim politik në Beograd për Kosovën.
- A po i afrohet fundi pushtetit të Aleksandar Vuçiqit?
- Çka tregojnë sondazhet dhe kush mund ta vendosë fituesin?
- Sa të bashkuar hyjnë shqiptarët në këto zgjedhje?
- Çka do të ndryshonte për Kosovën nëse Vuçiqi humb pushtetin?
Këto dhe të tjera, sonte me Meliza Haradinaj, Kushtrim Kadriu, Albert Prenkaj dhe Arietin Avdyli, nga Beogradi flet Idro Seferi.
Klan Kosova, 20:45.