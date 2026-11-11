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A mund të bëhet Inteligjenca Artificiale kërcënim për njerëzimin?
Pse vetë krijuesit dhe drejtuesit e kompanive më të fuqishme të Inteligjencës Artificiale po japin alarmin për rreziqet e saj?
A po zhvillohet kjo teknologji më shpejt sesa aftësia e njerëzimit për ta kontrolluar?
Sa reale janë paralajmërimet se AI-ja mund të dalë jashtë kontrollit?
Kush duhet t'i vendosë kufijtë e zhvillimit të Inteligjencës Artificiale dhe a po bëhet siguria peng i garës teknologjike?
Për këto dhe shumë çështje të tjera, sonte me Mërgim Cahanin, Gonxhe Sylajn, Darsej Rizajn, Çelik Nimanin dhe Elvin Malën.
Klan Kosova, 20:45.