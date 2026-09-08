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Dy zhvillime të rëndësishme për Kosovën janë në fokus të diskutimit të sotëm: seanca e nesërme konstituive e Kuvendit dhe 16 shtatori, dita kur Gjykata Speciale pritet ta shpallë verdiktin.
Në panel: Ganimete Musliu, Rrahman Paçarizi, Labinot Balaj dhe Vehbi Kajtazi.
- Çfarë skenarësh priten në seancën konstituive?
- A do të përmbyllet nesër konstituimi i Kuvendit?
- Si ndryshon Kosova pas 16 shtatorit?
- Si do të pritet vendimi i Speciales?
Këto dhe të tjera, sonte nga ora 20:45, në Klan Kosova.