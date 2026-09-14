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Rubikon nga sonte vazhdon transmetimin nga Haga, në pritje të aktgjykimit
Emisioni “Rubikon” do të vazhdojë transmetimin nga Haga, në ditët kur pritet shpallja e aktgjykimit për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Këtë e ka bërë të ditur moderatori dhe autori i emisionit, Adriatik Kelmendi, përmes një postimi në rrjetet sociale, transmeton Klankosova.tv.
“Nga sonte, Rubikon vazhdon transmetimin nga Haga, në pritje të drejtësisë!”, ka shkruar Kelmendi.
Emisioni pritet të sjellë nga afër zhvillimet dhe atmosferën në Hagë lidhur me procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Emisioni transmetohet në Klan Kosova, nga ora 20:45.