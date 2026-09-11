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Në prag të vendimit më të rëndësishëm për ish-krerët e UÇK-së, Prishtina bëhet zëri i atyre që kërkojnë drejtësi.
Përfaqësuesit e platformës qytetare “Liria ka Emër”, Eliza Hoxha dhe Ismail Tasholli, flasin për “Marshin për Liri”, i cili mbahet nesër në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
-Cili është mesazhi që nesër do të përcillet nga Prishtina drejt Hagës?
-Cilat janë detajet e organizimit dhe sa qytetarë pritet t’i bashkohen marshit?
-Pse është e rëndësishme që Kosova të bëhet bashkë pikërisht në këtë moment?
-A është ky marsh edhe një dëshmi se Kosova nuk i harron ata që dikur luftuan për lirinë e saj?
Këto dhe të tjera, nga ora 20:45 në Rubikon në Klan Kosova.