Lajmet e fundit
Policia e Shtetit në Shqipëri ka finalizuar operacionin e koduar “Dobrenjë” në Skrapar, duke vënë në pranga një 22-vjeçar për kultivim të bimëve narkotike, teksa bashkëpunëtori i tij i armatosur ka arritur të arratiset në zonën pyjore.
Operacioni erdhi pas një hetimi njëmujor me metoda proaktive nga Komisariati i Policisë Skrapar në koordinim me Prokurorinë, me qëllim dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë ndërhyrjes në një sipërfaqe pyjore të fshatit Dobrenjë, forcat e rendit zbuluan të kultivuara 31 bimë të dyshuara narkotike Cannabis Sativa. Në afërsi të tyre u kap dhe u arrestua në flagrancë shtetasi T. H., 22 vjeç, banues në fshatin Rromas.
Ndërkohë, bashkëpunëtori i tij, shtetasi Q. M., 22 vjeç, banues në Dobrenjë, i cili ruante parcelën, sapo ka vënë re afrimin e forcave policore ka hedhur në tokë një armë zjarri të llojit kallashnikov dhe është larguar me vrap thellë në zonën e pyllëzuar.
Policia ka sekuestruar armën e zjarrit dhe ka asgjësuar bimët narkotike, teksa vijojnë kontrollet intensive për lokalizimin dhe kapjen e 22-vjeçarit të arratisur.
Materialet procedurale tashmë i kanë kaluar Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.