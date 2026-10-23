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Stuhia Austen ndërpreu energjinë elektrike për gati 300 mijë shtëpi franceze dhe ndërpreu shërbimet e trenave dhe aeroplanëve me erëra të forta dhe shi të premten, gjithashtu shkaktoi ndërprerje të energjisë elektrike për rreth 12,000 shtëpi në Britani.
Ministri francez i transportit, Philippe Tabarot tha në një postim në X se priten ndërprerje të mëdha në shërbimet hekurudhore të Parisit, transmeton Klankosova.tv
Sipas Reuters, Meteo France, agjencia e motit e Francës, ka lëshuar alarme portokalli për pjesën më të madhe të veriperëndimit të vendit, duke thënë se erërat e forta dhe stuhitë do të vazhdojnë deri të premten vonë.