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Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka kritikuar Qeverinë e Kosovës për situatën me energjinë elektrike në vend.
Në një postim në Facebook, ai ka thënë se kriza e rrymës është dëshmia më e qartë e mospunës së ekzekutivit të udhëhequr nga Albin Kurti.
Ramadani, ka përmendur edhe sektorë të tjerë, që sipas tij, janë në gjendje të mjerueshme.
“Përpos çmimeve që po rriten çdo ditë, mungesës totale të investimeve, dështimeve enorme në arsim e shëndetësi, kushteve të mjerueshme të policëve, ushtarëve e zjarrfikësve, ikjes së madh të qytetarëve jashtë vendit, nepotizmit të paparë nëpër krejt institucionet, çështja e rrymës ia qet kulmin këtij mentaliteti qeverisës tash e 6 vjet. Nga kriza në krizë, pa ide për investime, pa plan për zhvillim”, ka shkruar ai. /Klankosova.tv