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Nga aktivizmi në sheshe e rrugë, në karrigen e parë të Kuvendit.
Ky është rrugëtimi i Albulena Haxhiut, që karrierën e saj politike e nisi si pjesë e organizatës Lëvizja Vetëvendosje, për t’u shndërruar ndër vite, në një prej figurave kryesore të shtetit.
Në skenën politike u shfaq si pjesë e Vetëvendosjes, fillimisht përmes protestave dhe aksioneve kundër çështjeve të ndryshme. Ndërsa, angazhimin institucional e filloi në zgjedhjet e vitit 2010, kur VV i hyri garës elektorale.
Haxhiu u bë deputete e Kuvendit të Kosovës për herë të parë.
Ajo ishte një nga ligjvënëset me aktive në VV, që në atë kohë kundërshtonte jo pak zhvillime në vend.
Në mesin e tyre ishte edhe kundërshtim i demarkacionit me Malin e Zi dhe marrëveshjes për Asociacionin e Komunave me shumicë serbe, ku Haxhiu dhe kolegët e saj të partisë nuk hezituan të përdorin edhe gazin lotsjellës për t’i penguar ato.
Haxhiu protestën e saj nuk e bëri vetëm në Kuvend. Ajo ishte në ballë të aksioneve të VV-së edhe jashtë Kuvendit, për çka edhe u përball edhe me arrestime.
Aktivizmi i saj si deputete, bëri që Haxhiu të jetë në mesin e deputetëve me të votuara të VV-së në zgjedhjet e 2019, kur edhe për herë të parë, mori për pak muaj drejtimin e Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa në vitin 2021 u rikthye në këtë pozitë në Qeverinë Kurti 2 për një mandat të plotë.
Por, për ato që u kundërshtojë si opozitare, nuk bëri shumë kur erdhi në pushtet.
Katër vjet më vonë, ishe protagonist në një tjetër kapitull.
Pas zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025, Haxhiu ishte preferencë e Vetëvendosje për kryetare të Kuvendit.
Në dhjetëra tentativa, kandidatura e saj dështoi të marrë shumicën e thjeshtë dhe për muaj të tërë, emri i Haxhiut u bë pjesë e ngërçit politik për konstituimin e Kuvendit.
Karrigen që nuk arriti ta merrte në vitin 2025, e arriti një vit më vonë.
Më 11 shkurt 2026, Albulena Haxhiu u zgjodh kryetare e Kuvendit të Kosovës çka i hapi rrugë të merrte nga 5 prilli edhe pozitën si ushtruese e detyrës së Presidentes, pas përfundimit të mandatit të Vjosa Osmanit në këtë post.
Por, posti i të parës së legjislativit u zhvleftësua për disa muaj, si shkak i zgjedhjeve të parakohshme të 7 qershorit, ku ajo u rikthye të mërkurën e 9 shtator në të njëjtën pozitë, duke marrë 62 vota për, derisa vazhdon ta ushtroj edhe detyrën e shefes së shtetit.