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Askush kundër nuk pati votuar. Krejt i kishte pro tij, në ditën e 17 nëntorit 2025, kur Bedri Hamza u zyrtarizua si kryetari i 5 i Partisë Demokratike të Kosovës, duke e pasuar të dorëhequrin Memli Krasniqi.
Përveç, Enver Hoxhajt i cili s’pati votuar hiç, Hamza qysh në ditën e parë si kryesori i subjektit e mori disi përsipër të pajtojë edhe dy bashkëpartiak të tij, Ramiz Lladrovcin e Sami Lushtakun.
Unitet ky përveç në grupacionin që drejtonte, premtonte edhe në krejt vendin gjatë fushatave elektorale, në dy palë prej tyre edhe si kandidat për kryeministër.
Në dy proceset e votimit Hamza, e mbajti PDK-në në vendin e dytë, më 28 dhjetor 2025, ku mori 20.19% të votave dhe 22 ulëse, njesoj edhe më 7 qershor 2026, ku mori 19.44% të votave të cilat u përkthyen në 22 mandate për në Kuvendin e Kosovës.
Edhe kur u konstitua parlamenti ky qe fort aktiv në takime me Albin Kurtin për të gjetur presidenten e re. Njëherë i ndërpreu ato, e iu kthye në tavolinë tek pas vendimit të 16 shtatorit ku Gjykata Speciale, dënoi kryesorët e UÇK-së.
Paralelisht me çështjen e shefes së shtetit, ky këmbënguli për ndryshimin e ligjit për Gjykatën Speciale që e inicoi PDK-ja, pas aktgjykimi të Hagës. Pajtimi u gjet në minutat e fundit.
Ligji u votua në dy lexime edhe presidentja u bë. E Bedri Hamza në këtë seancë ia zgjati dorën Albin Kurtit të Vetëvendosjes e Ramush Haradinajt të Aleancës.
Nga orët e para të 7 tetorit, Hamza nuk doli më publikisht deri këtë të mërkurë kur kumtoi vendimin për dorëheqje të revokueshme, nga partia ku shërbeu si deputet, ministër e kryetar.