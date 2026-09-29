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Segmenti Smrekonicë-Mitrovicë i magjistrales nga Prishtina drejt këtij qyteti është në fazën e fundit procedural, para nisjes së punimeve.
Për këtë u diskutua të martën mes Qeverisë së Kosovës dhe Fondit Saudit për Zhvillim si financues kryesor. Projekti përfshin 5 kilometra të rrugës që ka nisur më 2009 e ku janë investuar afër 100 milionë euro.
Drejtori i Fondit Saudit tregoi se është i gatshëm të vazhdojë mbështetjen për projekte të tjera.
Detajet i gjeni në kronikën më poshtë: