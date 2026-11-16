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Ish-banori i Big Brother Vip Kosova 5, Rron Isufi, në emisionin "Big Cast" , ka shprehur mendimet e tij në lidhje me Norën, pasi kësaj të fundit i kishte shprehur pëlqim.
Ai ka dhënë vlerësime të ndryshme për Norën, duke thënë se ka qenë shumë e rëndësishme për të.
"Nora si vajzë ka qenë e hapur, kogja e vendosur në ato sende që i don, tip i gjallë e pa komplekse dhe afrimitetin që ma ka dhënë mua, ka qenë shumë i rëndësishëm për mu.", ka thënë ai.
Gjithashtu, ai ka thënë se pret me padurim të njohë edhe anë të tjera të saj, duke shtuar se i ka premtuar se do ta presë jashtë.
Për më shumë detaje, shikoni videon e mëposhtme;
Klankosova.tv