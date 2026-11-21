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Ish-banori i Big Brother VIP Kosova 5, Rron Isufi, i cili u eliminua javën e kaluar nga gara, në emisionin "weekend" në Klan Kosova ka folur për eksperiencën e tij në shtëpinë më të famshme në vend.
Rroni ka folur për Norën, duke mos i kursyer fjalët e mira për të. Ai ka treguar se pozitiviteti dhe qetësia që i ka dhënë kjo banore kanë bërë që ta pëlqejë dhe të dëshirojë ta njohë më shumë.
“Pozitivitetin ia ka dhënë krejt shpisë... rahatinë që ma ka dhënë mu s’ma ka dhënë asnjë banor aty. Ajo më ka bërë që me pëlqy dhe pse jo me njoftë më shumë”, është shprehur Rroni.
Ai gjithashtu ka komentuar edhe lojën e saj brenda shtëpisë, duke e vlerësuar për korrektësinë dhe autenticitetin.
“Është shumë korrekte si vajzë dhe besoj se është vetvetja komplet dhe besoj që ka me arritë shumë në lojë”, ka deklaruar ai.
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