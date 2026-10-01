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Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka reaguar pas protestës së sotme në Prishtinë, në të cilën morën pjesë mijëra qytetarë, duke kundërshtuar aktgjykimin dënues në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Pas marshit protestues, Haradinaj ka thënë se çdo ditë, sheshet e Kosovës, po mbushen me thirrje për drejtësi.
“Edhe sot nga Prishtina marshuam duke kërkuar Liri për Çlirimtarët. Faleminderit gjithë shqiptarëve anembanë botës. Faleminderit secilit që vendimit të Hagës po i përgjigjet me: JO NË EMRIN TIM! Rroftë UÇK!”, ka shkruar Haradinaj. /Klankosova.tv