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Ankesat e qytetarëve për inflacionin janë të shumta, i cili atyre po ua zvogëlon shportën ushqimore.
Inflacionin në 7.1%, që arriti në tetor, ministri i Financave Hekuran Murati, e arsyetoi me luftën në Ukrainë dhe bllokadat në Ngushticën e Hormuzit, raporton Klan Kosova.
Por, në gjithë Evropën, inflacioni sillet në rreth 4%. E kjo sipas Odës Ekonomike ndodh sepse shteti nuk merr masa.
Shqipëria ka inflacionin 3.4% dhe sipas ekspertëve, kjo sepse nuk është varur nga importi siç është Kosova.
Ndërkaq, shtetet që po e përballojnë më së miri krizën janë Zvicra dhe Gjermania.
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