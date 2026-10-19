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Ka shkuar në tetë numri i viktimave nga përmbytjet e shkaktuara prej reshjeve të shiut në Stamboll dhe zonat përreth, ndërsa ekipet e kërkim-shpëtimit kanë gjetur trupa të tjerë gjatë ditëve të fundit.
Autoritetet bëjnë të ditur se reshjet e së mërkurës ishin më të dendurat në qytetin më të madh të Turqisë që nga fillimi i regjistrimeve meteorologjike, në vitin 1942, shkruan Euronews, transmeton Klankosova.tv.
Gjashtë persona humbën jetën në Stamboll, ndërsa dy viktima të tjera u regjistruan në provincën fqinje të Kocaelit. Trupat e këtyre dy personave u morën nga rrjedha e ujit dhe u gjetën në zonën e Pendikut, në periferi të Stambollit, bëri të ditur guvernatori i qytetit, Davut Gul.
Deri të enjten, autoritetet kishin raportuar për tre viktima dhe pesë persona të zhdukur. Në mesin e viktimave ishte edhe një 14-vjeçar, i cili humbi jetën nga goditja elektrike pasi shkeli në një pellg me ujë.
Gjatë ditëve në vijim u gjetën edhe trupa të tjerë. Të premten dhe të dielën, dy burra u gjetën në grykëderdhjen e Bririt të Artë, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Anadolu.
Të hënën, zyra e guvernatorit njoftoi gjetjen e trupit të një burri pranë molit të trageteve në Ayvansaray, në zonën e Bririt të Artë. Ai ishte raportuar më herët i zhdukur.
Ai shtoi se kërkimet po vazhdojnë për gjetjen e një personi tjetër që rezulton i zhdukur.
Përveç viktimave në njerëz, përmbytjet kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Sipas guvernatorit, autoritetet kanë pranuar deri më tani afro 20 mijë raportime për dëme në prona si pasojë e reshjeve të dendura dhe përmbytjeve.
Ekipet e emergjencës kanë vijuar punën për largimin e ujërave, pastrimin e zonave të prekura dhe vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga moti ekstrem.