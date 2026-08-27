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Një kirurge estetike britanike ka treguar se trajtimet me filler për zmadhimin e penisit po bëhen gjithnjë e më të kërkuara, por disa klientë rikthehen pasi partneret u thonë se tashmë janë “shumë të mëdhenj”.
Dr.Lucy Glancey, 48 vjeçe, tha se në vitin 2023 kryente rreth një trajtim të tillë në javë, ndërsa sot numri ka shkuar deri në tetë në javë. Procedura synon kryesisht rritjen e perimetrit.
Sipas saj, rritja maksimale mund të jetë rreth 2.5 centimetra, zakonisht pas disa seancash. Trajtimi përdor acid hialuronik dhe efekti zgjat afërsisht 12-18 muaj, shkruan Daily Star, transmeton Klankosova.tv.
Megjithatë, mjekja paralajmëron se procedura nuk është pa rrezik. Nëse kryhet nga persona të pakualifikuar ose me produkte të papërshtatshme, mund të shkaktojë infeksione, abscese, gunga, probleme me ereksionin apo dëmtime të uretrës.
Pas trajtimit, pacientëve u këshillohet të shmangin marrëdhëniet seksuale për rreth dy javë.
Dr.Glancey tha se shumica e klientëve janë burra në moshë të mesme, ndërsa interesi po rritet edhe tek më të rinjtë.