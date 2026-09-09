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Ari u rrit me më shumë se 1% të mërkurën, ndërsa dollari mbeti nën presion, gjersa investitorët prisnin të dhëna kyçe për inflacionin në SHBA këtë javë, të cilat do të jepnin të dhëna për politikën monetare të Rezervës Federale mes një rritjeje të çmimit të naftës.
Ka pasur një skenar paksa mbështetës për tregun e arit, pasi dollari ka qenë nën një presion të lehtë.
Dollari qëndroi pranë nivelit më të ulët dyjavor, duke e bërë arin e denominuar në dollar më pak të shtrenjtë për mbajtësit e monedhave të tjera, ndërsa tregtarët u përballën me çmimet e naftës që kaluan mbi 100 dollarë për fuçi përballë një lufte në zgjerim në Lindjen e Mesme, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
"Këtë herë, çmimet më të larta (të naftës) kanë një shtytje inflacioniste, por arsyeja, pra ndërprerja e zinxhirit të mallrave dhe furnizimit, po çon në norma më të larta të obligacioneve sepse politika monetare e përgjithshme synon më shumë përmbajtjen e inflacionit sesa ka qenë ndonjëherë në të kaluarën", tha Rhona O'Connell, drejtuese e analizës së tregut në Stone X.
Rendimentet referuese të obligacioneve 10-vjeçare të thesarit amerikan u ngjitën në nivelin e tyre më të lartë që nga nëntori 2023 para se të lehtësoheshin.