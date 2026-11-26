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Çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare kanë shënuar rritje të enjten. Rritja lidhet kryesisht me shqetësimet për furnizimin global me naftë, pas raportimeve për sulme ndaj infrastrukturës energjetike saudite dhe shpërthime në Ngushticën e Hormuzit.
Nafta Brent u rrit për 0.1 për qind, duke arritur në 94.71 dollarë për fuçi, ndërsa nafta amerikane WTI shënoi rritje prej 0.4 për qind, në 83.99 dollarë për fuçi.
Të dy standardet kryesore të naftës kanë fituar rreth 5 për qind gjatë kësaj jave, pas një rënieje të ndjeshme prej afërsisht 25 për qind gjatë tri javëve të para të nëntorit.
Sipas Reuters, një nga faktorët kryesorë që ndikuan në rritjen e çmimeve ishte pretendimi i rebelëve Houthi se kishin sulmuar rafinerinë Ras Tanura në Arabinë Saudite, rafinerinë më të madhe të këtij shteti, si dhe distriktin financiar të Riadit.
Shqetësimet janë shtuar edhe pas raportimeve se disa cisterna nafte kanë goditur mina detare në Ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme të transportit të naftës në botë.
Ndërkohë, vëmendja e tregjeve është përqendruar edhe te takimet e OPEC+, të planifikuara për 29 nëntor, ku ministrat do të diskutojnë politikën e prodhimit për vitin 2027.
Në Shtetet e Bashkuara, rezervat e naftës së papërpunuar u rritën me 1.1 milion fuçi, duke arritur në 418.9 milionë fuçi gjatë javës që përfundoi më 20 nëntor, transmeton Klankosova.tv.
Pavarësisht rritjes së fundit, pritjet për një tepricë globale të naftës vazhdojnë të ndikojnë në treg, ndërsa zhvillimet gjeopolitike dhe siguria e transportit detar mbeten faktorët kryesorë që mund të përcaktojnë lëvizjen e mëtejshme të çmimeve.