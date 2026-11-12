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Një helikopter ushtarak i tipit S-70 është rrëzuar në Malatya të Turqisë.
Për pasojë, siç raportohet, kanë humbur jetën katër ushtarë që ndodheshin në bord, transmeton Klankosova.tv
Lajmi është konfirmuar nga Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë, me ç’rast deklaruan se shkaqet e incidentit akoma janë të panjohura.
“Një helikopter i tipit S-70 është rrëzuar në Malatya për një arsye ende të panjohur. Ekipet kanë arritur në vendin e rrëzimit dhe operacionet e kërkim-shpëtimit kanë nisur menjëherë”, thuhet në njoftimin e ministrisë, të publikuar nga CNN i Turqisë.
Pas rrëzimit, në zonën ku përfundoi helikopteri shpërtheu zjarr, i cili u përhap edhe në një shtëpi aty pranë./Klankosova.tv