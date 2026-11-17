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Një aeroplan transportues ushtarak i tipit An-12 është rrëzuar në rajonin e Kemerovos, në jugperëndim të Siberisë në Rusi, ku si pasojë kanë humbur jetën të gjithë 17 personat që ndodheshin në bord, transmeton klankosova.tv
Lajmi është raportuar të martën nga mediumi rus “Izvestia”, i cili bën të ditur se nuk ka të mbijetuar nga aksidenti.
Deri më tani nuk janë bërë të ditura detaje lidhur me rrethanat dhe shkaqet që çuan në rrëzimin e avionit.
Sipas Reuters, guvernatori i rajonit të Kemerovos, Ilya Seredyuk, ka njoftuar përmes kanalit të tij zyrtar në platformën e komunikimit MAX se një aeroplan është rrëzuar pranë fshatit Yagunovo.
Megjithatë, ai nuk ka specifikuar llojin e avionit të përfshirë në aksident.
Autoritetet pritet të japin më shumë informacione lidhur me ngjarjen dhe shkaqet e rrëzimit.