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Thomas Wedders, i njohur gjithashtu si Thomas Wadhouse, ishte një personazh anglez që jetoi në shekullin XVIII dhe u bë i njohur për një veçori të pazakontë fizike.
Wedders, i lindur në Yorkshire të Anglisë rreth vitit 1730, thuhet se kishte hundën më të gjatë të regjistruar ndonjëherë, e cila pretendohet se arrinte rreth 20 centimetra në gjatësi, transmeton Klankosova.tv.
Ai u shfaq si atraksion në shfaqje dhe cirqe anësore gjatë mesit të shekullit XVIII, ku veçantia e tij fizike tërhoqi vëmendjen e publikut.
Megjithatë, përtej famës së fituar për hundën e tij, dihet shumë pak për jetën e Thomas Wedders. Informacionet historike për të janë të kufizuara dhe një pjesë e detajeve që qarkullojnë sot bazohen në rrëfime të vjetra dhe përshkrime të kohës.