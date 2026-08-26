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UEFA ka vendosur një rregull të ri për fazën e ligës së Champions League, sipas të cilit e njëjta përballje nuk mund të përsëritet për tri sezone radhazi me të njëjtën skuadër si vendas.
Kjo prek drejtpërdrejt Liverpoolin dhe Real Madridin. “Të Kuqtë” e kanë pritur Realin në “Anfield” në dy sezonet e fundit dhe kanë fituar të dyja ndeshjet, 2-0 dhe 1-0, transmeton Klankosova.tv.
Nëse shorti i Champions League 2026/27 i bashkon sërish, Real Madridi nuk mund të udhëtojë në “Anfield”; ndeshja duhet të zhvillohet në Madrid. I njëjti rregull vlen edhe për Arsenal-Inter: londinezët nuk mund të luajnë sërish në “San Siro” në fazën e ligës.