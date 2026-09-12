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Në kohë të luftës i bënë ballë armikut bashkë.
Gati tri dekada më parë, para vetes kishin një popull të tërë për ta çliruar nga Serbia.
Por lirinë për të cilën luftuan, tash e gjashtë vjet nuk po e shijon ish-eprori i UÇK-së, Rexhep Selimi, bashkë me tre ish-krerët e tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët po mbahen në paraburgim në Hagë.
Për Rexhep Selimin, shumëçka mban mend Dardan Krasniqi, i cili si ushtar i ri pati mundësinë ta njohë nga afër gjatë periudhës së luftës, njofton Klankosova.tv.
Edhe pse në moshë të re në atë kohë, Krasniqi e kujton Selimin si një luftëtar të përgatitur dhe të jashtëzakonshëm.