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Një rrëfim emocional e ka bërë banori i Big Brother VIP Kosova 5, Akili, i cili ka ndarë me publikun vështirësitë që ka përjetuar në jetën e vet.
Ai tregoi se është djali i vetëm në familje dhe ka tri motra, ndërsa punën e ka nisur që në moshë të hershme.
Akili zbuloi se para se të bëhej pjesë e këtij formati, kishte pësuar rënie të mëdha financiare dhe ishte gjendur në një gjendje të vështirë.
“Jam djalë i vetëm, kam tri motra. Kam punuar shumë herët. Para se të vija këtu, pësova rënie të mëdha, e gjeta veten shumë keq. Ndihem shumë keq, sikur i kam braktisur të shtëpisë”, u shpreh ai.