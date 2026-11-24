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Në emisionin “Ora 7” në Klan Kosova është diskutuar për zhvillimet e fundit në Big Brother VIP Kosova 5, ku vëmendje të veçantë mori edhe rrëfimi i Arlindës për orientimin e saj seksual.
Gazetarja Blerina Shoshi ka komentuar rrëfimin e banores, duke thënë se në fillim Arlinda e kishte pasur të vështirë ta pranonte këtë pjesë të vetes.
“...Në momentin që kjo vetë e ka zbuluar se i pëlqejnë femrat, në njëfarë forme e ka urryer atë pjesë, në njëfarë forme është ndier shumë keq dhe ka menduar që nuk është në rregull me të, derisa ka folur me persona të tjerë dhe e ka kuptuar që nuk është e vetmja dhe mund të ketë edhe të tjerë të tillë...”, tha ajo.
Ndërkohë, kujtojmë se mbrëmjen e kaluar, Arlinda u zgjodh e preferuara e publikut në Big Brother VIP Kosova 5.
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