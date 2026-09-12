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Të premten në Deçan një grua është arrestuar pasi ka sulmuar fizikisht një grua tjetër.
Kjo e para më pas është ekzaminuar në repartin e psikiatrisë dhe për shkak të gjendjes së saj, ka mbetur në këtë repart.
“Është arrestuar e dyshuara femër kosovare pasi që e njëjta ka sulmuar fizikisht viktimën femër kosovare, të cilës i ka shkaktuar lëndime ne dorën majtë”, thuhet në Raportin e Policisë së Kosovës.
“Viktima është dërguar ne QKMF dhe i është dhënë ndihma mjekësore”.
“E dyshuara është ekzaminuar ne repartin e psikiatrisë, ndaj te dyshuarës është lëshuar vendim për ndalim nga prokurori kujdestar, mirëpo për shkak te gjendjes se te dyshuarës e njëjta mbetet ne repartin e Psikiatrisë”.