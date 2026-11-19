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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Eman Rrahmani, ka kritikuar qëndrimin e kryeministrit Albin Kurti lidhur me deklaratat e ministrit Nenad Rashiq për Asociacionin e komunave me shumicë serbe.
I ftuar në emisionin “DPT te Fidani”, Rrahmani ka thënë se për herë të parë një anëtar i koalicionit qeverisës kishte bërë fushatë në Kuvendin e Kosovës për votimin e një liste në Serbi, për të cilën pretendon se ka synime territoriale ndaj Kosovës.
“Për herë të parë, një anëtar i koalicionit të Albin Kurtit ka bërë fushatë në Kuvendin e Republikës së Kosovës për Listën Studentore Serbe. Ka hyrë në Kuvend me bluzë që bënte thirrje për votimin e kësaj liste, një listë që ka pretendime territoriale ndaj Republikës së Kosovës. Më pas vjen edhe kërkesa e Nenad Rashiqit për implementimin e Asociacionit, apo ‘Zajednicës’, siç e quanin këta”, ka deklaruar Rrahmani.
Duke komentuar qëndrimin e Kurtit ndaj deklaratave të Rashiqit, Rrahmani ka thënë se kryeministri nuk ka heshtur, por e ka shprehur gatishmërinë për zbatimin e Asociacionit edhe gjatë një takimi në Francë, njofton Klankosova.tv.
“Kurti nuk ka heshtur për këtë deklaratë. Në Francë ai është shprehur se është i gatshëm për implementimin e këtij Asociacioni”, ka thënë ai.
Ndërsa, i pyetur nëse deklaratat e Rashiqit janë të koordinuara me kryeministrin, Rrahmani ka theksuar se ministri nuk ka marrë ndonjë vërejtje nga Kurti dhe vazhdon të jetë pjesë e Qeverisë.
“Ministër e ka, as nuk i ka dhënë vërejtje, as nuk e ka shkarkuar. E ka dhënë të njëjtën deklaratë prej Francës”, ka përfunduar Rrahmani.