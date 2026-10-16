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Deputeti i Grupit Parlamentar të PDK-së, Eman Rrahmani, të enjten në emisionin “DPT te Fidani” deklaroi se pushteti për gjashtë vjet nuk ka ndërmarrë asnjë hap për t’i ndihmuar ish-krerët e UÇK-së në Hagë.
Madje, sipas deputetit, Qeveria ka bërë shumë hapa për të penguar familjarët e çlirimtarëve, si dhe, sipas tij, të pengojë atë që është dashur të jepet për mbrojtjen e tyre, transmeton Klankosova.tv.
“Më vjen shumë keq që një pushtet për gjashtë vjet nuk e ka bërë asnjë hap për me i dalë në ndihmë, madje ka bë shumë hapa qoftë për me i pengu familjarët e tyre, qoftë për me jep ata duhet me e dhënë në mbrojtje të tyre, edhe unë e kam thënë edhe më herët që nuk kam besim që asnjë hap në mënyrë të vullnetshme nuk do të bëhet prej këtij pushteti”.
Sipas Rrahmanit, e vetmja mënyrë për ta detyruar pushtetin që të veprojë në mbështetje të krerëve janë protestat.
Ai thotë se është gabim ndalja e të njëjtës, pas 21 ditë protestë të njëpasnjëshme.
“E vetmja mënyrë për me e detyru edhe me ndiku në këtë proces janë protestat dhe sheshi. Unë mendoj që është gabim ndalja e protestës në shesh, të paktën një herë në javë është dashur me ia mbush sheshin me njerëz Albin Kurtit”, u shpreh Rrahmani.