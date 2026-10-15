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Deputeti i Grupit Parlamentar të PDK-së, Eman Rrahmani, ka kritikuar Qeverinë Kurti.
Duke folur për Kodin e ri Civil, në DPT te Fidani, Rrahmani tha se qëllimi i këtij pushteti është luftimi i vlerave të luftës dhe vlerave të familjes.
Sipas tij, kjo qeveri prej ditës së parë, primare i ka pasur këto dy segmente.
"Familjes, sepse e di që çdo organizim, bashkësi ku ka besim mes vete, ku ka qëndrueshmëri dhe lidhshmëri e pengon projektin e tij majtist për me qenë prezent në Kosovë. E majta e do me pasë veç individ jashtë organizimit të familjes dhe shoqërisë, për shkak që i jep vlerë individit që ta sundojë më lehtë", deklaroi ai në Klan Kosova.
Ndiqeni deklarimin e tij të plotë: