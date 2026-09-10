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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Eman Rrahmani, ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje për, siç e quan ai, “propagandë marksiste-leniniste” dhe për politika që, sipas tij, në praktikë i shërbejnë Listës Serbe.
Rrahmani ka ngritur një varg akuzash ndaj Vetëvendosjes, duke kritikuar mënyrën se si kjo parti ndërton narrativat politike dhe pretendon se paraqitet si forcë patriotike, ndërkohë që, sipas tij, ka ndërmarrë veprime në favor të organizatave dhe mediave serbe në Kosovë.
“Komunave me shumicë serbe u ndajnë deri në trefishin e buxhetit për kokë banori krahasuar me disa komuna shqiptare”, ka deklaruar Rrahmani transmeton Klankosova.tv
Sipas ligjvënësit nga PDK, mbi 3 milionë euro janë ndarë për organizata serbe në Kosovë, ndërsa ka akuzuar institucionet për financimin edhe të mediave serbe me dhjetëra mijëra euro.
“Mbi 3 milionë euro ua japin organizatave serbe në Kosovë. Financojnë edhe media serbe në Kosovë me dhjetëra mijëra euro. Dhe në fund, pasi i bëjnë krejt këto, dalin e shesin patriotizëm!”, është shprehur deputeti i PDK-së.
Ai theksoi se Vetëvendosje ka bashkëpunuar me Listën Serbe, duke e paraqitur këtë si një kundërthënie mes retorikës politike të partisë në pushtet dhe veprimeve që, sipas tij, janë ndërmarrë në raport me komunitetin serb dhe organizatat e tij në Kosovë.
Deklaratat e Rrahmanit vijnë në kuadër të përplasjes politike mes PDK-së dhe Vetëvendosjes, ndërsa akuzat e ngritura prej tij kërkojnë verifikim të veçantë për shifrat dhe vendimet konkrete të financimit të përmendura.