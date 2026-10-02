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Një person është rrahur në grup në Vushtrri.
Ngjarja ka ndodhur në mbrëmjen e 30 shtatorit, kurse viktima ka raportuar se është sulmuar nga një grup personash të cilët kanë përdorur mjete të forta.
Korrespodenti i Klan Kosovës, Urall Boshnjaku në emisionin "Ora 7" jep më shumë detaje lidhur me rastin
"Është një rast intensiv i dhunës...Fillimisht viktima dyshohet se është rrahur nga një grup prej disa personave në mbrëmjen e 30 shtatorit, viktima është sulmuar nga një grup personash dhe gjatë këtij sulmi janë përdorur edhe mjete të forta për rrahjen e viktimës. Viktima e ka raportuar rastin...", tha ai.
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