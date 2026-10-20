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Roma ka regjistruar një fitore të thellë ndaj Slovan Bratislavës, duke triumfuar me rezultat 4-0 në kuadër të Ligës së Kampionëve.
Mario Hermoso zhbllokoi rezultatin në minutën e 21-të, ndërsa Nahuel Molina dyfishoi epërsinë në minutën e 39-të, duke bërë që Roma ta mbyllë pjesën e parë me avantazh prej dy golash, transmeton Klankosova.tv.
Në pjesën e dytë, Niccolo Pisilli shënoi për 3-0 në minutën e 52-të, kurse Donyell Malen vulosi fitoren në minutën e 58-të, nga pika e bardhë.
Kështu, Roma siguroi një fitore bindëse evropiane, duke mos i lënë shumë hapësirë skuadrës sllovake për të reaguar. / Klankosova.tv