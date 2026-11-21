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Roma ka regjistruar një fitore të thellë në udhëtim ndaj Parmës, duke triumfuar me rezultat 1-5 në kuadër të Serie A.
Protagonisti kryesor i ndeshjes ishte Donyell Mallen, i cili realizoi katër gola, ndërsa Rodrigo Mora kontribuoi me një tjetër gol për kryeqytetasit. Golin e vetëm për vendasit e shënoi Nesta Elphege.
Roma zhvilloi një ndeshje shumë të mirë, duke krijuar raste të shumta dhe duke pasur mundësi që fitoren ta bënte edhe më të thellë.
Me këtë triumf, Roma shkon në kuotën e 30 pikëve, vetëm dy më pak se rivali lokal, Lazio. Ndërkohë, Parma mbetet në vendin e 16-të me vetëm tetë pikë.
Në xhiron e ardhshme, Parma udhëton te Frosinone, kurse Roma e pret Monzën.