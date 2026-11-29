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Roma ka regjistruar një fitore të thellë ndaj Monzës, duke triumfuar me rezultat 4-0 në ndeshjen e javës së 13-të në Serie A.
Skuadra e drejtuar nga Gian Piero Gasperini e zgjidhi praktikisht gjithçka që në pjesën e parë, kur shënoi tri herë. Donyell Malen hapi serinë e golave në minutën e 12-të, ndërsa Matias Soulé realizoi dy herë, në minutat 24 dhe 36.
Në pjesën e dytë, Santiago Castro vulosi rezultatin përfundimtar 4-0, duke kompletuar një mbrëmje fantastike për vendasit.
Me këtë fitore, Roma ngjitet në vendin e dytë me 33 pikë, ndërsa në xhiron e ardhshme do të përballet në udhëtim me Bolognën.
Në anën tjetër, Monza mbetet në zonën e rrezikut dhe në ndeshjen e ardhshme do të presë Comon.