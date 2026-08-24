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Roma e ka mbyllur në mënyrën më spektakolare xhiron e parë të këtij edicioni në Serie A, duke deklasuar Fiorentinën me rezultatin 4-0 në “Olimpico”.
Ndeshja u zhvillua me të njëjtin rezultat si përballja e sezonit të kaluar mes dy skuadrave në Olimpico, por këtë herë protagonist absolut ishte Donyell Malen.
Sulmuesi holandez shënoi tre golat e parë të Romës, të tre pas asistimeve të Paulo Dybala. Për Malen ishte hat-tricku i parë me fanellën e Romës, në një paraqitje të jashtëzakonshme.
Roma nuk u ndal me kaq. Niccolo Pisilli realizoi golin e katërt, duke kompletuar “pokerin” e verdhekuqve dhe një fitore bindëse në startin e kampionatit.
Me këtë triumf, Roma nis fuqishëm sezonin dhe dërgon një sinjal të qartë për rivalët, ndërsa Fiorentina pëson një goditje të rëndë që në javën e parë.
Në javën e ardhshme, Roma do të udhëtojë në transfertë te Lecce, ndërsa Fiorentina do të kërkojë reagimin në shtëpi ndaj Frosinones./Klankosova.tv