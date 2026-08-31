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Roma ka regjistruar fitoren e dytë radhazi në Serie A, me një tjetër fitore identike 0-4, këtë herë në transfertë ndaj Lecces.
Skuadra e drejtuar nga kryeqyteti italian kishte triumfuar me të njëjtin rezultat edhe në javën e parë ndaj Fiorentinës, ndërsa pas vetëm dy ndeshjeve Roma ka sulmin më të mirë në Evropë, me plot tetë gola të shënuar.
Kur në skuadër ke Donyell Malen, atëherë shënimi i golave duket shumë më i lehtë. Sulmuesi holandez ishte përsëri protagonist, duke realizuar dy golat e parë të takimit dhe duke konfirmuar formën fantastike në startin e sezonit.
Më pas ishte radha e Matías Soulé për të shënuar golin e tretë, ndërsa rezultatin përfundimtar 0-4 e vulosi talenti portugez Rodrigo Mora, i cili realizoi golin e tij të parë në Serie A.
Me këtë fitore, Roma ngjitet në krye të tabelës me gjashtë pikë nga dy ndeshje dhe një golaverazh fantastik 8-0. Kryeqytetasit kanë shënuar më shumë gola se çdo skuadër tjetër në kampionat dhe ende nuk kanë pësuar asnjë gol.
Një start perfekt për Romën, e cila duket se këtë sezon ka ardhur me synime të mëdha. / Klankosova.tv