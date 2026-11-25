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Roma ka ndalur kampionin aktual, Paris Saint-Germainin, duke marrë një barazim 2-2 në një ndeshje me katër gola.
Skuadra italiane tregoi karakter në Paris, duke rikuperuar dy herë rezultatin dhe duke mos lejuar që kampionët të festonin fitoren para tifozëve të tyre.
Hermoso kaloi Romën në epërsi që në minutën e pestë, por PSG-ja reagoi në minutën e 31-të, kur Illia Zabarnyi barazoi shifrat në 1-1.
Në pjesën e dytë, Ousmane Dembélé shënoi nga penalltia në minutën e 62-të për 2-1. Megjithatë, Roma nuk u dorëzua dhe në minutën e 78-të Donyell Malen realizoi gjithashtu nga pika e bardhë, duke vendosur rezultatin përfundimtar 2-2.
Ky barazim ka rëndësi të veçantë për Romën, e cila para kësaj ndeshjeje renditej në vendin e 20-të me vetëm katër pikë, ndërsa PSG-ja ishte lidere me 12 pikë. Me këtë rezultat, Roma shkon në pesë pikë, ndërsa kampionët aktualë në 13.