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Roma ka rikthyer interesimin për Jamie Gittensin, anësorin anglez që aktualisht është pjesë e Chelseat. Skuadra italiane synon ta transferojë atë gjatë afatit kalimtar të janarit, për ta përforcuar repartin ofensiv.
Sipas “Corriere dello Sport”, Roma ka zhvilluar kontaktet e para me Chelsean dhe po shqyrton mundësinë e transferimit në formë huazimi me të drejtë blerjeje.
Gittens, i cili shkëlqeu më parë te Borussia Dortmundi, nuk ka arritur të sigurojë hapësirën e dëshiruar në Londër. Këtë sezon ka regjistruar vetëm 55 minuta lojë në të gjitha garat.
Një rol të rëndësishëm në këtë transferim mund të ketë edhe Donyell Malen, ish-bashkëlojtari i tij te Dortmundi, i cili mund ta bindë anglezin që t'i bashkohet Romës.
Megjithatë, gjendja fizike e Gittensit mbetet një shqetësim për klubin italian, pasi ai po rikuperohet nga një lëndim në kyçin e këmbës.