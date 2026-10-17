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Roma ka shënuar fitore 1-0 ndaj Genoas, duke vazhduar garën në pjesën e sipërme të tabelës dhe duke u afruar në vetëm dy pikë nga lideri Inter.
Skuadra vendase ishte më e mirë gjatë ndeshjes dhe e meritoi fitoren, falë golave të Castrit dhe Lullit, që vendosën fatin e takimit, transmeton Klankosova.tv.
Në anën tjetër, kjo humbje e rëndon edhe më shumë situatën e Genoas, e cila zbret në pozitën e parafundit në tabelë.
Në xhiron e ardhshme, Roma do të përballet me Napolin në një ndeshje të rëndësishme, ndërsa Genoa do të kërkojë pikë ndaj Venezias./ Klankosova.tv