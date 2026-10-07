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Mesfushori i Sportingut, Issa Doumbia, ka tërhequr vëmendjen pas paraqitjes së tij si titullar me Kombëtaren e Italisë.
Lojtari i lindur në vitin 2003 ishte protagonist në fitoren 4-1 ndaj Turqisë nën drejtimin e Roberto Mancinit, duke bërë përshtypje me paraqitjen e tij.
Sipas raportimeve të Ekrem Konur, Roma dhe Juventusi po e ndjekin nga afër rritjen e ish-lojtarit të Venezias. Për Romën bëhet fjalë për një interesim që rikthehet, pasi klubi kryeqytetas e kishte monitoruar Doumbian edhe gjatë verës së kaluar.
Megjithatë, transferimi i tij nga Sportingu nuk do të jetë aspak i lehtë. Klubi portugez beson fuqishëm te mesfushori dhe në kontratën e tij ka vendosur një klauzolë lirimi prej 80 milionë eurosh.
Kështu, Roma dhe Juventusi duhet të përgatiten për një investim të madh nëse dëshirojnë ta transferojnë talentin italian.