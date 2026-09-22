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Një pjesë tejet emocionuese për shikuesit e Klan Kosovës, të emisionit Kosova Today e ka sjellur infermierja Ibadete Canolli-Kaçiu.
Canolli-Kaçiu foli për përjetimet e saj gjatë shërbimit në luftë.
Ajo një kontribut të madh ia atribuoi edhe doktoreshës dhe politikanës Flora Brovina, e cila vdiq para disa ditësh.
"Shumë të rinj e të reja janë rekrutuar në ordinancën e saj. Roli i saj përveç humanitetit, edhe si veprimtare ka qenë edhe rekrutimi i të rinjve dhe të rejave për të qenë ushtarë të UÇK-së", tha ajo.
"Ne kemi qenë ekipi i parë që kemi depërtuar në Drenicë, pas vrasjes së Adem Jashari më 13 mars të vitit 1998-të, kur unë e kam nënshkruar dokumentin se do të jem pjesë e UÇK-së, kam qenë shumë e re, si 18 vjeçare", deklaroi Canolli Kaçiu.