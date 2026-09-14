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Rodri ka folur për dallimet mes punës me Pep Guardiolën te Manchester City dhe Hansi Flick te Barcelona, duke theksuar filozofitë e ndryshme të dy trajnerëve.
“Te Manchester City çdo lëvizje ka një arsye dhe çdo detaj diskutohet. Guardiola kërkon kontroll total dhe kam mësuar jashtëzakonisht shumë prej tij. Këtu është ndryshe. Luajmë me vijë shumë të lartë, mbajmë topin dhe sapo e humbasim, të gjithë rikthehemi për ta fituar sërish”, tha Rodri, transmeton Klankosova.tv.
Spanjolli tregoi edhe një situatë që e befasoi: “Në Champions League ishim duke fituar 3-0 në pjesën e parë, në një ndeshje që përfundoi 5-0, por Flick ishte i zemëruar sepse kishim humbur shumë raste. Te City, në një avantazh 3-0, fokusi është të mbash topin. Flick kërkon intensitet, vertikalitet dhe që çdo aksion të përfundojë me gol.”