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Lajme fantastike për Barcelonën, pasi mesfushori spanjoll Rodri është rikthyer në stërvitje me bashkëlojtarët, pas disa javësh mungesë për shkak të lëndimit.
Ish-futbollisti i Manchester Cityt, i cili gjatë aventurës në Angli u shndërrua në një prej mesfushorëve më të mirë në botë dhe fitoi edhe Topin e Artë në vitin 2024, i ka munguar shumë skuadrës katalanase.
Rodri ka marrë pjesë në një pjesë të seancës stërvitore dhe pritet të jetë në dispozicion të Hansi Flick për ndeshjen ndaj Deportivo La Corunas, të dielën.
Synimi është që ai të fitojë ritmin e duhur dhe të jetë plotësisht i gatshëm për përballjen e rëndësishme ndaj Atletico Madridit, më 2 dhjetor.
Rikthimi i tij do të jetë një përforcim i madh për mesfushën e Barcelonës.