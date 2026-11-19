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Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka deklaruar se vendimi lidhur me linjat energjetike që Serbia nuk i ka liruar është marrë pas disa vitesh përpjekjesh dhe pasi sipas saj, Beogradi nuk e kishte zbatuar afatin e përcaktuar deri më 1 korrik 2026.
Duke folur për këtë çështje, Rizvanolli theksoi se KOSTT-i kishte paraqitur ankesë zyrtare, ndërsa në vitin 2025 Këshilli i Ministrave i Komunitetit të Energjisë kishte konstatuar shkeljen ligjore të Serbisë për moslirimin e linjave.
Ajo tha se pas moszbatimit të afatit dhe dështimit të zgjidhjes së propozuar me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, institucionet e Kosovës e kishin njoftuar paraprakisht BE-në për vendimin që do të merrnin.
“Veprimet kanë filluar të ndërmerren dhe kjo çështje ka filluar të ngrihet që nga viti 2021. KOSTT-i zyrtarisht ka bërë një ankesë, kronologjia e vendimmarrjes ka qenë e tillë që tek në vitin 2025 është miratuar nga Këshilli i Ministrave të Komunitetit të Energjisë, një vendim i cili ka konstatuar shkeljen ligjore të Serbisë në rastin e moslirimit të linjave. Vendimi i ka dhënë afat Serbisë deri më 1 korrik 2026 për t’i liruar linjat, kjo nuk ka ndodhur, me këtë rast BE-ja ka propozuar një zgjidhje me ndërmjetësimin e tyre, ne i kemi dhënë edhe disa muaj kohë për të realizuar këtë zgjidhje. Pasi kjo nuk ka ndodhur, ne kemi lajmëruar paraprakisht BE-në disa ditë më herët dhe kemi marrë këtë vendim”, tha ajo.