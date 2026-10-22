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Në Rezallë të Skenderajt sot është bërë rivarrimi i martirit Fadil Ahmeti.
Për këtë, kryetari i kësaj komune, Sami Lushtaku ka thënë se ishte një moment i rëndë dhe i dhimbshëm për familjen, për të afërmit dhe për të gjithë ata që e njohën.
“Fadil Ahmeti u sakrifikua për lirinë e Kosovës si 23 vjeçar ndërsa nga sot prehet i qetë në tokën e tij, pranë dëshmorëve dhe martirëve të Rezallës, të cilët dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Lavdi përjetë të gjithë atyre që u flijuan për lirinë e Kosovës!”, ka shkruar Lushtaku. /Klankosova.tv