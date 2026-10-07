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Këngëtarja me famë ndërkombëtare, Rita Ora, ka ndarë me ndjekësit e saj momentin e zgjedhjes së Justina Shiroka-Pulës Presidente të Republikës së Kosovës.
Ajo ka ripostuar në InstaStory një video të Klan Kosovës, ku shfaqet momenti i betimit të presidentes së re, me titullin: “Betohet presidentja e re e Kosovës, Justina Shiroka-Pula”.
Me këtë veprim, Rita Ora ka përcjellë një mesazh urimi për zgjedhjen e presidentes së re, duke vënë në pah edhe faktin se në krye të shtetit të Kosovës është zgjedhur një grua./Klankosova.tv